كاريراس وفالفيردي يشيدان بالفوز الصعب لريال مدريد على خيتافي

أجمع ثنائي ريال مدريد، المدافع ألفارو كاريراس ولاعب الوسط فيدريكو فالفيردي، على صعوبة الفوز على خيتافي بهدف دون رد في الدوري الإسباني لكرة القدم مساء الأحد، مشيرين إلى أن الفوز بألقاب يتطلب إظهار هذه الروح القتالية في المباريات المعقدة.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن كاريراس، الذي خاض المباراة كاملة، قوله إن الفوز هو الهدف الأسمى "الأهم هي النقاط الثلاث، كنا نعرف أنها ستكون ليلة صعبة، لكن يجب أن تعرف كيف تنافس وتأتي إلى هذه الملاعب لتحقيق الفوز، فهذا ما سيجلب لك الألقاب".

من جانبه، وصف فالفيردي الفوز بأنه "مهم للغاية"، مشيدًا بالخصم: "إنه فريق جيد، يدافعون جيدًا حقًا ولديهم خصائصهم الهجومية... إنهم يعملون بجد في الدفاع، وهذا يرهقك جسديًا وذهنيًا، لكن بالصبر وجدنا الطريق إلى الهدف."

وأكد فالفيردي أن البدلاء كانوا سببًا في الفوز "أعتقد أن اللاعبين الذين نزلوا من مقاعد البدلاء قاموا بعمل رائع، مما يدل على أن الفريق في حالة جيدة ومتحد، والجميع يسيرون في الاتجاه الصحيح، وهذا هو أفضل شيء."

كما أشاد فالفيردي بالتأثير الفوري لدخول فيني جونيور إلى الجناح الأيسر، موضحًا: "هو يجذب الكثير من المدافعين، مما يمنح اللاعبين الآخرين مساحة أكبر للعب".