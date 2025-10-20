نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف سيقود فليك برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو بعد طرده أمام جيرونا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مدرب برشلونة، هانسي فليك، ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة، بعد أن قررت لجنة الانضباط حرمانه من الجلوس على مقاعد البدلاء خلال الكلاسيكو المقرر يوم الأحد 26 أكتوبر على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك عقب طرده في مباراة فريقه الأخيرة أمام جيرونا بسبب احتجاجاته المتكررة على الحكم غيل مانزانو.

وبحسب لوائح الاتحاد الإسباني، فإن العقوبة المفروضة على فليك تشمل منعه من دخول أرض الملعب، مقاعد البدلاء، وغرف الملابس طوال فترة الإيقاف، إضافة إلى منعه من التواجد بالقرب من المنطقة الفنية أو توجيه أي تعليمات إلى طاقمه الفني أو اللاعبين بأي وسيلة أثناء سير المباراة. كما تنص المادة 110 من القانون الانضباطي على فرض عقوبات إضافية بحق أي مدرب يخالف هذه التعليمات.

وبناءً على ذلك، سيُتابع المدرب الألماني اللقاء من منصة خاصة داخل ملعب سانتياغو برنابيو، على أن يقدّم تعليماته وخططه إلى جهازه الفني قبل انطلاق المباراة، بينما سيتولى المدرب المساعد مهمة التواصل المباشر مع اللاعبين خلال المواجهة.

وتُعد هذه الحالة شائعة في كرة القدم، إذ يحرص الطاقم الفني على إعداد كل السيناريوهات مسبقًا في غياب المدير الفني الأساسي. ومع ذلك، فإن غياب فليك عن المنطقة الفنية سيؤثر بلا شك على ديناميكية الفريق وتفاعله المباشر مع مجريات اللقاء.

الجدير بالذكر أن فليك تجاوز الحدود في احتجاجه على القرارات التحكيمية خلال مباراة برشلونة ضد جيرونا، وهو ما دفع الحكم غيل مانزانو إلى طرده من أرض الملعب. ورغم أن القرار أثار بعض الجدل بين جماهير الفريق الكتالوني، فإن معظم المراقبين أجمعوا على أن طرد المدرب كان مبررًا وفق اللوائح، مؤكدين في الوقت ذاته أن على الحكام التعامل بالصرامة ذاتها مع جميع المدربين في مواقف مشابهة.

