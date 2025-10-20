نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانز فليك قبل مواجهة أولمبياكوس: "برشلونة غيّرني تمامًا.. أعيش من أجل هذا النادي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بتصريحات مثيرة عبّر فيها عن ارتباطه العاطفي الكبير بالنادي الكتالوني، مؤكدًا أنه يعيش بكل شغف من أجل تقديم الأفضل للفريق.

فليك: برشلونة غيّرني وأصبحت أعشقه بصدق

وجاءت تصريحات المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة برشلونة أمام أولمبياكوس اليوناني، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور المجموعات من مسابقة الشامبيونزليج.

وقال فليك في حديثه: "لنكن واضحين، لست متوترًا، وربما مشاعري ليست كما كانت من قبل. أتذكر عندما كنت مدربًا لبايرن ميونخ، كانت هناك بعض الصور عندما لعبنا ضد برشلونة، الهدف الأول كانت له نفس الصورة، والهدف الثاني نفس الصورة، والهدف الثالث نفس الصورة، والهدف الثامن نفس الصورة أيضًا. كانوا يقولون (إنه لا يبتسم أبدًا)".

وأضاف المدرب الألماني: "الآن أصبحت أكثر عاطفة في برشلونة، هذا النادي ربما غيّرني تمامًا، لأنه ما يمكنني قوله هو أنني حقًا أعشق هذا النادي، أحب برشلونة وأحب الناس هنا، إنه نادٍ مذهل، وأنا حقًا أحاول تقديم الأفضل له، وهذا ما أريده، أنا أعيش من أجل هذا النادي".

ويخوض برشلونة مواجهة أولمبياكوس وهو في المركز السادس عشر بجدول ترتيب دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، حيث تعرّض للهزيمة في الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وأولمبياكوس اليوناني غدًا الثلاثاء في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، في مواجهة يبحث خلالها النادي الكتالوني عن الانتصار لتعويض تعثر الجولة الماضية واستعادة توازنه في البطولة القارية.