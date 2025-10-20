نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي: تربيت داخل الأهلي.. وخدمة النادي شرف للجميع‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد الغزاوي المشرح علي منصب العضوية في انتخابات مجلس إدارة الاهلي المقرر لها يوم ٣١ اكتوبر الجاري أبدى فخره واعتزازه بالتواجد ضمن قائمة محمود الخطيب في الانتخابات وقال إنه يتشرف بثقة ‏الجمعية العمومية منذ أن تواجد في الفترة من 2004 إلى 2009 مع الكابتن حسن حمدي، وكذلك تواجده للمرة الثانية ضمن ‏قائمة الكابتن الخطيب.‏

اضاف ان خدمة الأهلي شرف للجميع من أي موقع، وإنه على الصعيد الشخصي ولد وتربي داخل النادي ويعرف جيدا مبادئه ويشرف بخدمة ‏أعضائه من أي موقع، مشددًا على ان وجود محمود الخطيب على رأس القائمة يمثل ثقل كبير للمنظومة،بالكامل ويمنح دوافع ‏كبيرة للقائمة من أجل تقديم أفضل ما يمكن للأعضاء وللنادي ولجماهيره بشكل عام، حتى يستمر الاهلي في الريادة وعلى القمة ويظل دائما رقم 1 ‏دائما.‏

واوضح الغزاوي ان الخطيب يتحدث دائما عن ضرورة تواجد الأهلي في المرتبة الأولى ولهذا تسعى القائمة للحصول من جديد على ثفة ‏الجمعية العمومية لرد الجميل للأهلي..مؤكدا ان الخطيب اختار المجموعة الحالية وفقا لتوجهات المرحلة المقبلة تحت شعار الاستثمار والتنمية، خاصة وان هناك الكثير من المشروعات التي تحققت في بالفترة الماضية، وأبرزها ملف الاستاد الذي بدأ بخطوات ‏جادة على أرض الواقع وهو مشروع ضخم للغاية، وكذلك افتتاح فرع التجمع الخامس، ومازال هناك الكثير من المشروعات التي يمكن تقديمها للنادي.‏

وقال الغزاوي:الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على زيادة موارد النادي المالية رغم تجاوز الميزانية حاجز الـ 8 مليار جنيه، رغم المصروفات الضخمة، وهو ما يستلزم حلول مبتكرة لضمان استمرار الاهلي في المقدمة بكل المجالات، لأن مجلس ‏الإدارة يعمل من أجل الأعضاء والجماهير في ظل شعبية النادي الكبيرة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، كما يتم العمل من ‏اجل استمرار التفوق في كل الألعاب.. الأهلي لديه 17 لعبة بخلاف كرة القدم، وما تحتاجه من مقومات وتكنولوجيا متطورة كما ‏هو الحال في أكبر أندية العالم وهو رقم كبير ويحتاج للكثير من الجهد والتمويل.‏