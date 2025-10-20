نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2007 " يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف للاشئ بالجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 18 عامًا " الفئة العمرية 2007" بقيادة مدربه عمرو الشموتي على ضيفه فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف واحد للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة، والتي ادارها طاقم تحكيم من منطقة الدقهلية مكون من مصطفى الشاذلي وعز الدين جمال ومحمد أيمن عطا الله

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة التاسعة، حيث سبق للفريق تحقيق الفوز خلال الجولتين الماضيتين على بيراميدز وحرس الحدود.

سجل هدف المباراة الوحيد نجم المصري وهدافه عبد الرحمن الشحات من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين من الشوط الثاني للمباراة والتي جاءت حماسية منذ بدايتها وحتى النهاية.

مثل المصري في المباراة : السيد عماد لحراسة المرمى، سيف رفعت، محمد علي عباس، تامر أبو المعاطي، محمد فرج لخط الظهر، محمد غازي، مصطفى وليد، أحمد راضي لخط الوسط، نبيل وائل ، عبد الرحمن الشحات ، محمد أسامة لخط الهجوم.

فيما شارك كبدلاء كل من: سيف حاتم ومالك النحاس ومحمد عسران ومحمد الجرايحي.

يتكون الجهاز الفني للفريق من ك/ عمرو الشموتي ، مدربًا عامًا ، ك/أحمد يوسف، مدربًا، ك/ابراهيم صبح، مدربًا للحراس، ك/السيد الجراحي، إداريا، ك/محمد حبيشي أخصائيا للعلاج الطبيعي، فيما يتكون جهاز الإشراف من ك/ عباس نور الدين، مديرًا فنيًا للقطاع، ك/ عماد العمدة، مشرفًا على فرق الشباب، ك/السيد الناغي، مشرفُا على تدريب حراس المرمى، ك/ محمد المنصوري، مديرًا اداريا للقطاع، ك/ محمد عجيزة، محللًا للأداء، ك/إبراهيم الصفتي،مسئولًا لشئون اللاعبين، ك/عادل فؤاد، مسئولًا ماليًا وإداريًا.