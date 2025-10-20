نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سان دييجو المملوك للمصري محمد منصور يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي ويتأهل لأبطال كونكاكاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي سان دييجو المملوك لرجل الأعمال المصري محمد منصور، في دخول تاريخ الدوري الأمريكي من أوسع أبوابه باحتلاله صدارة القسم الغربي في دوري المحترفين الأمريكي خلال أول مشاركة له، بالبطولة ليحجز مقعده لأول مرة في كأس أبطال كونكاكاف.

وأنهى سان دييجو الدوري بفوز عريض 4-0 على منافسه بورتلاند تايمبرز يوم السبت، ليحصل على بطاقة التأهل المباشرة لنهائيات الدوري الأمريكي كبطل للقسم الغربي ويحظى بميزة اللعب على أرضه في التصفيات النهائية.

اللقاء شهد تألقًا لافتًا للاعب دنماركي، أندرياس دريير، الذي سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، مسجّلًا رقمًا قياسيًا خاصًا به في أول موسم يشهد فيه الفريق المشاركة.

وأنهى سان دييجو الموسم برصيد 63 نقطة، متساويًا مع فانكوفر من حيث النقاط، لكن تفوقه في عدد الانتصارات منحهم المركز الأول وحقق رقما قياسيا كأول فريق في تاريخ البطولة يتصدر الدوري في موسمه الأول، كما أصبح دريير أكثر لاعب يسجل ويصنع خارج ملعبه في موسم واحد بتاريخ الدوري، بـ 17 هدفًا و27 مساهمة هجومية.

كما أصبح سان دييجو أكثر فريق يجمع أكبر عدد نقاط في أول موسم في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وعلّق المدير الفني مايكي فاراس بعد المباراة قائلًا: "ما فعله اللاعبون هذا الموسم لا يُصدق، لقد أظهروا التزامًا وجودة وتواضعًا استثنائيًا. ما تحقق هو نتيجة الإيمان والعمل الجماعي من أول يوم."

وينتظر سان دييجو الفائز من مواجهة بورتلاند تيمبرز وريال سولت ليك لملاقاته في الدور الأول من تصفيات كأس الدوري الأمريكي 2025، والتي ستُقام الأسبوع المقبل على ملعب "سناب دراجون" في سان دييجو.