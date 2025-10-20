أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة يتوج بكأس العالم 2025 لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على البرازيل 3-1

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أعلنـت المنظمة العالمية للكرة الطائرة لذوي الإعاقة “The World ParaVolley” فوز المنتخب الوطني البارالمبي المصري للكرة الطائرة بلقب كأس العالم 2025، بعد تفوقه المستحق على منتخب البرازيل بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

ويعد هذا التتويج الأول في تاريخ المنتخب، ليدوّن صفحة جديدة من المجد الرياضي لمصر، ويؤكد أن الإرادة لا تعرف المستحيل، وأن أبطال مصر من ذوي الهمم قادرون على تحدي الصعاب وصنع الفارق في أكبر المحافل الدولية.

إنجاز يضاف لتاريخ الرياضة المصرية

اللقب العالمي لم يأتِ مصادفة، بل كان ثمرة إصرار وعزيمة اللاعبين والجهاز الفني الذين خاضوا البطولة بروح التحدي، مقدمين أداءً مشرفًا رفع راية مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأشاد مراقبون بالأداء البطولي للمنتخب خلال مشواره في البطولة، الذي تميز بالانضباط، والمهارة العالية، والروح القتالية، خاصة في المباراة النهائية أمام البرازيل التي تُعد من أقوى المنتخبات في العالم.

إشادة عالمية ودعم مصري متواصل

جاء إعلان الفوز مصحوبًا بإشادات واسعة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية، الذي أثنى على المستوى الفني المتطور للمنتخب المصري، معتبرًا أن هذا التتويج يعكس التطور الكبير لرياضة ذوي الإعاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما يعكس الإنجاز دعم الدولة المصرية المستمر لأبطالها من ذوي الهمم، وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الرعاية والتأهيل لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من التألق في المجالات الرياضية والإنسانية كافة.

فخر وطني وإلهام للأجيال القادمة

عبّر اللاعبون بعد التتويج عن سعادتهم الكبيرة بتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره، مؤكدين أن الفوز بكأس العالم 2025 هو إهداء لمصر وشعبها ولكل من دعمهم وآمن بقدراتهم.

وأكد الجهاز الفني أن الفريق سيواصل الاستعداد للمنافسات المقبلة بنفس الروح، من أجل الحفاظ على الصدارة العالمية وتمثيل مصر بالشكل الذي يليق بتاريخها الرياضي العريق.