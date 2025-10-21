نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العالمية عن موعد مباراة نابولي وآيندهوفن وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يخوض نابولي تلك المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط فقط خصوصًا أن وضعه صعب في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد حصده ثلاث نقاط فقط من المباراتين السابقتين مما جعله يحتل المركز التاسع عشر.

بينما لا يتواجد بي إس آيندهوفن في حال أفضل من نابولي في هذه المباراة، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث اكتفى بتحقيق التعادل في مباراتين فقط والخسارة في المباراة الأخرى.

وجعلته هذه النقطة في إحدى أندية ذيل جدول بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يحتل فيه المركز السابع والعشرون.

موعد مباراة نابولي وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة نابولي وآيندهوفن يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 على ملعب فيليبس معقل آيندهوفن وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة نابولي وآيندهوفن عبر قناة 7 beIN Sports.

