نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتلتليكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الجانرز لمواصلة نتائجه المميزة وحصد العلامة الكاملة في البطولة القارية.

ويحتضن ملعب الإمارات المواجهة المنتظرة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الشامبيونزليج.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود اللقاء الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، ويعاونه مواطناه فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو كمساعدين.

وتولى مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR) الإيطالي دانييلي تشيفي بمساعدة الفرنسي جيروم بريزار، فيما تم تعيين الإيطالي ماتيو مارسينارو حكمًا رابعًا.

ويحتل فريق آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انطلاقة قوية في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يدخل آرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: دافيد رايا.

▪︎خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

▪︎خط الوسط: إبريتشي إيزي، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس.

▪︎خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

موعد مواجهة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

من المقرر أن تُقام المواجهة اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشرة بتوقيت عُمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD3.

