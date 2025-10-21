نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل غيابات بيراميدز تؤثر على المواجهة المرتقبة أمام فاركو بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ثلاثة من عناصره الأساسية في المواجهة المرتقبة أمام فاركو، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ويغيب عن صفوف بيراميدز كل من رمضان صبحي، وأسامة جلال، ويوسف إبراهيم "أوباما"، بسبب إصابات مختلفة حالت دون مشاركتهم في اللقاء.

قائمة بيراميدز لمباراة فاركو جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي – علي جبر – طارق علاء – كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي – مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس.

أما عن ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق المباراة فجاء كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة من 10 مباريات

2- المصري البورسعيدي 18 نقطة من 10 مباريات

3- الزمالك 18 نقطة من 10 مباريات

4- الأهلي 18 نقطة من 9 مباريات

5- إنبي 18 نقطة من 11 مباراة

6- وادي دجلة 16 نقطة من 11 مباراة

7- زد 15 نقطة من 11 مباراة

8- موردن سبورت 15 نقطة من 10 مباريات

9- بيراميدز 14 نقطة من 7 مباريات

10- البنك الأهلي 14 نقطة من 10 مباريات

11- سموحة 14 نقطة من 9 مباريات

12- غزل المحلة 14 نقطة من 11 مباراة

13- بتروجيت 14 نقطة من 10 مباريات

14- الجونة 12 نقطة من 10 مباريات

15- حرس الحدود 11 نقطة من 10 مباريات

16- طلائع الجيش 9 نقاط من 11 مباراة

17- الاتحاد السكندري 8 نقاط من 9 مباريات

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط من 10 مباريات

19- الإسماعيلي 7 نقاط من 11 مباراة

20- فاركو 6 نقاط من 9 مباريات

21- المقاولون العرب 6 نقاط من 11 مباراة