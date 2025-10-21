نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. موعد مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برشلونة يستعد لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

يستضيف برشلونة الإسباني نظيره أولمبياكوس اليوناني مساء الثلاثاء على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

يسعى الفريق الكتالوني لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة بعد تحقيق انتصار وتعادل في أول جولتين، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط. ويعوّل برشلونة على دعم جماهيره على ملعبه التاريخي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التقدم نحو صدارة المجموعة.

في المقابل، يدخل أولمبياكوس المباراة في وضعية صعبة، حيث يحتل المركز التاسع والعشرين برصيد نقطة وحيدة، ويأمل في تحقيق مفاجأة خارج الديار لإحياء آماله في المنافسة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام مباراة برشلونة وأولمبياكوس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على ملعب مونتجويك، وتنطلق في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية اللقاء حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس HD 1، ويمكن متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو منصة beIN Connect.

التعليق ومتابعة المباراة عبر الإنترنت

يتولى المعلق الرياضي خليل البلوشي مهمة التعليق على مجريات المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD 1.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر خدمة البث الرقمي بي إن كونكت للمشتركين أو من خلال تطبيق TOD على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

موقف الفريقين في البطولة

يحتل برشلونة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط بعد فوز في الجولة الأولى وتعادل في الثانية، بينما يسعى أولمبياكوس لتحسين مركزه بعد جمع نقطة وحيدة في الجولتين الماضيتين.