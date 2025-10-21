نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة آرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة آرسنال الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وذلك بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث يأمل النادٍ الإسباني في مواصلة الانتصارات وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويستقبل ملعب الإمارات معقل الجانرز المواجهة المنتظرة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الشامبيونزليج.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود اللقاء الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، ويعاونه مواطناه فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو كمساعدين.

وتولى مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR) الإيطالي دانييلي تشيفي بمساعدة الفرنسي جيروم بريزار، فيما تم تعيين الإيطالي ماتيو مارسينارو حكمًا رابعًا.

ويحتل أتلتيكو مدريد الإسباني المركز العاشر في ترتيب جدول مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26، برصيد 3 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: يان أوبلاك.

▪︎خط الدفاع: ماركوس يورينتي، روبن لو نورماند، كليمو لينجليه، ماتيو روجيري.

▪︎خط الوسط: جيوفاني سيميوني، بابلو باريوس، كونور جالاجير، تياجو ألمادا.

▪︎خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز.

موعد مواجهة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

من المقرر أن تُقام المواجهة اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشرة بتوقيت عُمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD3.

