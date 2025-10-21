نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شووووت شاهد برشلونة يستضيف أولمبياكوس قبل الكلاسيكو في مواجهة صعبة بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عدد كبير من عشاق كرة القدم يبحث اليوم عن معلق مباراة برشلونة وأولمبياكوس ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

يستضيف برشلونة الإسباني فريق أولمبياكوس اليوناني مساء الثلاثاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، في مواجهة يسعى فيها الفريق الكتالوني لحصد انتصاره الثاني في البطولة وتعزيز موقعه قبل الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد.

برشلونة يدخل المباراة بعد بداية متذبذبة في دوري الأبطال، بفوز صعب على نيوكاسل في الجولة الأولى، تلاه خسارة مثيرة للجدل أمام باريس سان جيرمان 2-1. وعلى الصعيد المحلي، تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة أمام إشبيلية 4-1، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بفوز دراماتيكي على جيرونا 2-1، بفضل هدف قاتل من رونالد أراوخو في الدقيقة 93، ليظل على بعد نقطتين فقط من ريال مدريد المتصدر.

هانسي فليك ولاعبوه يدركون أهمية تجنب أي تهاون أمام أولمبياكوس، خاصة أن اللقاء الأول بين الفريقين منذ موسم 2017-2018 انتهى بفوز برشلونة 3-1، ومنذ ذلك الحين لم يخسر الفريق الكتالوني على أرضه أمام أي نادٍ يوناني في أوروبا، وهو عامل معنوي مهم قبل المباراة.

أما أولمبياكوس، فيشارك لأول مرة هذا الموسم في مرحلة المجموعات بعد تتويجه بلقب الدوري اليوناني الموسم الماضي. الفريق بدأ البطولة بتعادل مخيب أمام بافوس القبرصي، ثم خسر أمام أرسنال 2-0، ويحتل المركز الـ29 في جدول المجموعات، كواحد من الفريقين فقط اللذين لم يسجلا أي هدف في أول جولتين.

المدرب خوسيه لويس مينديليبار يعتمد على المهاجم المغربي أيوب الكعبي، الذي سجل ثنائية في آخر مباراة بالدوري المحلي، كأمل لإحداث مفاجأة أمام برشلونة. تاريخيًا، مينديليبار خسر 23 من أصل 27 مواجهة ضد برشلونة، ولم يحقق سوى فوز واحد وتعادلين.

تنقل المباراة شبكة قنوات بي إن سبورت، ويعلق عليها خليل البلوشي، في مواجهة يسعى فيها برشلونة لاستعادة الانتصارات الأوروبية قبل التوجه إلى سانتياجو برنابيو للكلاسيكو، بينما يأمل أولمبياكوس في كسر عقدة التهديف ومفاجأة الفريق الكتالوني.

