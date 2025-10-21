نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شووووت موعد مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آرسنال يواجه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم

يستضيف نادي آرسنال الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على ملعب الإمارات ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

آرسنال يدخل اللقاء بعد بداية قوية في البطولة الأوروبية، محققًا العلامة الكاملة في أول مباراتين دون تلقي أي هدف، حيث فاز على أتلتيك بلباو 2-0 وعلى أولمبياكوس 2-0، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

أما أتلتيكو مدريد، فيسعى للعودة بالنقاط الثلاث من لندن، بعد أن جمع 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز على آينتراخت فرانكفورت 5-1 وخسر أمام ليفربول 2-3، محتلًا المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة.

المباراة تعتبر الأولى بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، لكن سبق أن تواجها في الدوري الأوروبي بموسم 2017-2018، حيث فاز أتلتيكو مدريد في مواجهة العودة 1-0 بعد تعادل الذهاب 1-1 على ملعب الإمارات.

القيمة التسويقية للناديين والنجوم البارزين



تبلغ القيمة التسويقية لآرسنال 1.31 مليار يورو، ويتصدر بوكايو ساكا القائمة بـ140 مليون يورو، يليه ديكلان رايس بـ120 مليون يورو، ثم وليمام صليبا ومارتن أوديجارد بقيمة 80 مليون يورو لكل منهما.

أما أتلتيكو مدريد فتبلغ قيمته التسويقية 623.80 مليون يورو، ويأتي خوليان ألفاريز على رأس اللاعبين الأعلى قيمة بـ100 مليون يورو، يليه الإسبانيان بابلو باريوس وأليكس باينا بـ55 مليون يورو لكل منهما، ثم كونور جالاجر بـ40 مليون يورو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.