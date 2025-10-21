نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يقرر الرحيل في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رغم الفوز الصعب الذي حققه ريال مدريد على خيتافي واستعادته صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فإن أجواء الهدوء ما زالت غائبة عن الفريق الملكي، في ظل تصاعد الجدل حول التحكيم ومستقبل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك.

المدرب تشابي ألونسو عبّر عن رضاه بعد الانتصار بهدف دون رد في ملعب كوليسيوم، مؤكدًا أن اللقاء لم يكن سهلًا: "كانت مباراة صعبة ومجهدة. كان علينا أن نعرف كيف ننافس ونبقى مركزين. الفريق أظهر شخصية كبيرة وعمل بجد. الآن نستعد لأسبوع جديد بطاقة إيجابية"، قال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

ورغم هذه النتيجة الإيجابية، فإن الجدل داخل النادي الأبيض لا يهدأ. فالقضايا التحكيمية الأخيرة، إلى جانب غياب إندريك عن المشاركة، زادت من حدة النقاشات حول قرارات الجهاز الفني، بينما يفضّل ألونسو تركيز اهتمامه على المواجهتين القادمتين أمام يوفنتوس في دوري الأبطال وبرشلونة في الكلاسيكو.

إندريك يفتح الباب أمام الإعارة

قبل مواجهة خيتافي، نفى تشابي ألونسو وجود نية للاستغناء عن إندريك أو زميله غونزالو، مؤكدًا أن كلا اللاعبين جاهزان للمنافسة: "فكرة رحيل أي منهما ليست مطروحة الآن. المنافسة في هذا المركز قوية، والجميع مستعد للعب"، أوضح المدرب الإسباني.

لكن الصحفي بيبي ألفاريز كشف تطورًا جديدًا في الملف، مؤكدًا أن إندريك غيّر موقفه ووافق على الخروج من ريال مدريد في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وقال ألفاريز:"اللاعب قرر قبول الإعارة خلال سوق الشتاء بحثًا عن دقائق لعب تضمن له فرص الظهور في كأس العالم المقبلة. النادي يعمل حاليًا على ترتيب هذه العملية"، أشار ألفاريز.

ويأتي هذا التغيير في موقف النجم البرازيلي الشاب نتيجة لقلة مشاركته منذ بداية الموسم، إضافة إلى رغبته في الحفاظ على حظوظه بالمشاركة في مونديال العام المقبل.

