نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري بدوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الأربعاء بدوري نايل.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن توروب قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة الليلة.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري



تنقل قنوات أون سبورتس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري حصريا ضمن فعاليات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، فهى الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، طبقًا للعقد المبرم منذ بداية الموسم.

عودة تريزيجيه فى مباراة الاهلى والاتحاد السكندري



يستعيد الأهلى جهود نجمه محمود حسن تريزيجيه فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بدوري نايل بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب تريزيجيه عن مباراة الأهلى وكهرباء الإسماعيلية بالجولة العاشرة تنفيذًا لعقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتلقى تريزيجيه الكارت الإنذار الثالث فى مباراة القمة أمام الزمالك بعد قيامه بخلع التي شيرت عقب تسجيله هدفا من ركلة جزاء.

وحصل محمود تريزيجيه مع النادي الأهلي على إنذارين خلال مشاركته مع الأحمر في الموسم الحالي، حيث سبق وحصل على بطاقة صفراء في مباراة مودرن سبورت بالجولة الأولى، وإنذار آخر فى مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من المسابقة المحلية.