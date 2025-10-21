نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: حاله إمام عاشور الصحية مطمئنة ولكن مازال يحتاج للوقت حتى يعود للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب فريق الأهلي بعد إصابته بفيروس A

كريم رمزي: حاله إمام عاشور الصحية مطمئنة ولكن مازال يحتاج للوقت حتى يعود للتدريبات

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: انتشرت خلال الساعات الماضية اقاويل كثيرة عن حالة امام عاشور لاعب الأهلي ولكن هذه الأقاويل غير دقيقة

واضاف: حاله امام عاشور الصحية مطمئنة ولكن مازال يحتاج للوقت حتي يعود للتدريبات، ولكن حالة امام عاشور ليست خطيرة واللاعب بخير

وتابع: على الناحية نادي الزمالك، أطالب من مسؤوليه احتواء أزمة وكيل محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق فيما يخص مستحقاته المتأخرة

وأردف: وكيل بنتايج يتحدث كثيرا في وسائل الإعلام واطالب من مسؤولي الزمالك احتواء أزمته لان ذلك ليس في صالح نادي الزمالك

