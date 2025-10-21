نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الجارحي: لدينا خطة طموحة لإنشاء فروع جديدة في مختلف المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد الجارحي المرشح على عضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب عن سعادته الكبيرة بثقة الخطيب وأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون على قدر هذه الثقة في الدورة الثالثة، وأن وجوده ضمن القائمة شرف كبير له وسط قامات كبيرة خدمت النادي بإخلاص وتسعى إلى مواصلة العمل من أجل أعضاء الجمعية العمومية والجماهير.

اضاف إنه خلال السنوات الثماني الماضية نجح مجلس إدارة الأهلي في بناء جسور الثقة مع أعضاء الجمعية العمومية، بتنفيذ ما تم الوعد به، مؤكدا أن كل مقترح كان قابلًا للتنفيذ تم انجازه بالفعل،ولهذا تعهدت القائمة الحالية بالمضي قدما على نفس النهج في المرحلة المقبلة.

واوضح ان ملف تطوير الفروع يلأتي على رأس أولويات القائمة، خاصة وإنه تم بالفعل انجاز العديد ممن الخطوات المهمة في هذا الملف والتي بدأت بتطوير منتجع الأهلي مطروح مرورًا بإضافة مصيف مارينا وتطوير الشاطئ والفندق الخاص به، ومشددا على ان المرحلة القادمة سوف تشهد تقديم أفضل الخدمات للأعضاء في كل الفروع. وتذليل أي عقبات تواجه الأعضاء.

وقال:لدينا خطة طموحة للتوسع في إنشاء فروع جديدة في مختلف محافظات مصر، كما أن ملف كرة القدم سيظل أولوية قصوى بالنسبة لنا، فجمهور الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول، لذلك نعمل على التعاقد مع لاعبين ومدربين على قدر اسم الأهلي، ونجحنا في تحقيق العديد من البطولات من خلال تلك الإسترارتيجية فطموحاتنا بلا سقف، ونعمل على تطوير كل الألعاب الرياضية داخل النادي، ونجحنا الموسم الماضي في حصد 7 بطولات في كرة اليد، ورفعنا سقف الطموحات في كل الألعاب، بجانب تطوير البنية التحتية وتجديد الصالات في الألعاب الفردية والجماعية ودعم الفرق الرياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

