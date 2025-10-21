نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بث مباشر: كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية مواجهة نارية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي تجمع بين برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

في هذا التقرير المفصل، نستعرض لكم القنوات الناقلة، موعد المباراة، طرق المشاهدة عبر الإنترنت، هوية المعلق، إلى جانب نظرة تحليلية حول وضع الفريقين قبل اللقاء.

خلفية اللقاء

يخوض برشلونة المواجهة وهو يسعى لتحقيق فوزه الثاني في البطولة بعد بداية متذبذبة، إذ يمتلك الفريق 3 نقاط جمعها من انتصار في الجولة الأولى وهزيمة في الثانية، ليحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب العام لدور المجموعات.

أما فريق أولمبياكوس اليوناني، فيدخل اللقاء وهو في المركز التاسع والعشرين بنقطة واحدة فقط، بعد تعادل وخسارة، ويطمح للعودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي.

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة الإسبانية.

وفيما يلي مواقيت انطلاق المباراة في عدد من الدول العربية:

الدولة الموعد المحلي السعودية 19:45 مساءً الإمارات 20:45 مساءً مصر 18:45 مساءً قطر 19:45 مساءً المغرب 17:45 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأولمبياكوس

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي ستكون مباراة برشلونة وأولمبياكوس منقولة عبر شاشتها.

القناة المنطقة اللغة التعليق beIN SPORTS 1 HD الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية خليل البلوشي beIN SPORTS English المنطقة نفسها الإنجليزية تعليق إنجليزي beIN SPORTS Premium قنوات إضافية حسب الباقة متعدد اللغات حسب الباقة

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبياكوس عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة بالبث المباشر عبر الإنترنت من خلال الخدمات الرسمية التالية:

المنصة طريقة المشاهدة ملاحظات تطبيق TOD باشتراك شهري أو سنوي جودة عالية – تعليق عربي beIN CONNECT باشتراك في باقة بي إن سبورتس يدعم مختلف الأجهزة Nord VPN + beIN SPORTS للمشاهدين خارج الشرق الأوسط يمكن من تجاوز القيود الجغرافية

المعلق على مباراة برشلونة وأولمبياكوس

أعلنت شبكة beIN SPORTS أن المعلق الرياضي خليل البلوشي سيتولى التعليق على المباراة، وهو أحد أبرز الأصوات المحببة للجماهير العربية، لما يتمتع به من أسلوب مميز وتعليق حماسي يضيف نكهة خاصة على المباريات الكبيرة.

تحليل قبل المباراة

برشلونة:

المدرب: تشافي هيرنانديز

المركز في المجموعة: السادس عشر (3 نقاط)

أبرز الغيابات: بيدري، دي يونغ (إصابات عضلية)

أهم اللاعبين: لامين يامال، فيران توريس، ليفاندوفسكي

يدخل برشلونة اللقاء بعزيمة كبيرة للعودة إلى سكة الانتصارات الأوروبية بعد الخسارة في الجولة الماضية، معتمدًا على تفوقه الفني والجماهيري، خاصة وأن المباراة تقام على أرضه.

أولمبياكوس:

المدرب: خوسيه لويس مينديليبار

المركز في المجموعة: التاسع والعشرون (نقطة واحدة)

نجم الفريق: المهاجم المغربي أيوب الكعبي

أسلوب اللعب: دفاعي منظم مع الاعتماد على المرتدات السريعة

يسعى أولمبياكوس إلى استغلال أي أخطاء دفاعية من برشلونة لتحقيق مفاجأة، خاصة مع امتلاكه خط هجوم سريع قادر على تهديد المرمى الكتالوني.

تفاصيل المباراة

البند التفاصيل المباراة برشلونة X أولمبياكوس البطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (دور المجموعات – الجولة الثالثة) التاريخ الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 الملعب لويس كومبانيس الأولمبي – برشلونة، إسبانيا القناة الناقلة beIN SPORTS 1 HD المعلق خليل البلوشي البث المباشر عبر الإنترنت TOD – beIN Connect التوقيت 19:45 السعودية – 20:45 الإمارات

الخلاصة

مباراة برشلونة وأولمبياكوس تعد من المواجهات المهمة في هذه المرحلة من دوري الأبطال، حيث يسعى الفريق الكتالوني لتعزيز فرصه في التأهل المبكر وتأكيد عودته القوية على الساحة الأوروبية، فيما يحاول الفريق اليوناني الخروج بنتيجة مشرفة أمام أحد كبار القارة

تابع المباراة مباشرة على beIN SPORTS 1 أو عبر تطبيق TOD، واستمتع بتعليق خليل البلوشي وأجواء دوري الأبطال المميزة.