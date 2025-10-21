نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يجدد تعاقده مع يحيى زكريا لمدة 4 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، تجديد تعاقد اللاعب يحيى زكريا لمدة 4 سنوات جديدة، ليواصل مسيرته مع زعيم الدلتا حتى عام 2029.

ويأتي هذا التجديد في إطار خطة النادي بالحفاظ على العناصر الأساسية، ودعم استقرار الفريق الأول، وفق رؤية تهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة خلال المواسم المقبلة.

وأشاد الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال بما يقدمه اللاعب من التزام وجهد كبير داخل الملعب، مؤكدًا أنه أحد العناصر الواعدة التي يعوّل عليها النادي في المستقبل القريب.