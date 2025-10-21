نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يجدد تعاقده مع الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي لمدة 5 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار سياسة مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، الهادفة إلى دعم العناصر الشابة المميزة والمحافظة على أبناء النادي، جددت لجنة التعاقدات عقود الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي لمدة خمس سنوات قادمة.

ويأتي هذا القرار بعد المستوى المتميز الذي قدمه اللاعبان خلال المباريات السابقة، وما أظهراه من التزام وجدية داخل الملعب، ليؤكدا أنهما من أبرز الوجوه الصاعدة في صفوف الفريق.

ويؤكد مجلس إدارة غزل المحلة أن تجديد التعاقد مع أبناء القطاع يأتي ضمن خطة النادي الرامية إلى الاعتماد على المواهب الشابة من أبناء النادي، وبناء فريق قوي يمتلك روح الانتماء والقدرة على المنافسة خلال المواسم المقبلة.