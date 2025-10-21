نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني انزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره السد القطري مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "المملكة أرينا" في المملكة العربية السعودية، مباراة الهلال ضد السد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يوسف، متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، ماركوس ليوناردو، كابو سيزار.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية، هي الناقل لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة الهلال ضد السد عبر قناة bein Sports 2HD.