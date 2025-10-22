نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد كمونة: بيراميدز هو الفريق الأول في مصر حاليًا.. وهذا المركز الأفضل لزيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن نادي بيراميدز يعد الفريق الأول في مصر خلال الفترة الحالية، بفضل امتلاكه قائمة قوية من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في مختلف البطولات.

وقال كمونة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن تجربة بيراميدز تمثل نموذجًا مشرفًا في الدوري المصري، موضحًا أن الاستقرار المالي كان أحد أهم أسباب نجاح النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي، يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة ويعد إضافة قوية للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن أحمد سيد «زيزو» يُفضَّل أن يشارك على طرف الملعب نظرًا لسرعته وقدرته على الاختراق من الأطراف.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي دائمًا ما تكون له الأفضلية أمام الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن موقف زعيم الثغر في جدول الدوري هذا الموسم يُعد صعبًا.