نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مع نظيره كلوب بروج مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل العملاق البافاري المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق كلوب بروج المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة بايرن ميونيخ ضد كلوب بروج مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.