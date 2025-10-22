نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد السكندري: "تحملت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور" في المقال التالي

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه تم رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حالة تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الغد.

وقال سلامة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" مباراة الأهلي صعبة وكل مباراة لها حسابات خاصة وأن بداية الفريق لم تكن الأفضل، وتحسنت الأمور في الفترة الماضية واستطعنا تحقيق الفو على المقاولون العرب وهو أول فوز لنا على استاد الإسكندرية".

وتابع:" الفترة الماضية كانت صعبة بعد رحيل محمد مصيلحي، بجانب بداية الدوري بشكل مبكر، وإلغاء الهبوط والذي كان يجبر الأندية على تسريح لاعبيها وكنا نضم لاعبين مجانًا".

وأضاف:" جميع الأندية الجماهيرية تعاني من أزمة مالية، والاتحاد السكندري ظروفه مختلفة بسبب تواجد 20 لاعبة في النادي".

وأردف:" رصدنا مكافآة خاصة في حالة الفوز على الأهلي وتم مضاعفة المكافآت، وده شئ طبيعي أمام فريق الأهلي نادي القرن نظرًا لمكانته وهو لا يقلل من النادي، والزمالك فعل ذلك، وطلب من اللاعبين تحصل على إنذارات قبل مباراة الأهلي".

وواصل:" محمد مصيلحي كان يتحمل الأعباء المالية، في الفترة الماضية وبعد رحيله أنا متحمل الأعباء وتحملت 100 مليون جنيه في 3 شهور، منها تبرعات وقروض، والاتحاد نادي كبير، وأعشقه".

وأتم:" لاعبي الاتحاد وعدوني ببذل أقصى جهدهم في مباراة الأهلي، والفريق الأحمر معروف للجميع واللاعبين حافيظن بعض".

