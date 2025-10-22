نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السكندري

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

في خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أحمد مصطفى زيزو

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - جراديشار



موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.



مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى للدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، في بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي، والثانية له بشكل عام مع الفريق، بعد أن قاد المارد الأحمر في أولى مبارياته أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ويسعى توروب إلى تحقيق الانتصار الثاني له مع الفريق، ومواصلة البداية القوية في مسيرته مع القلعة الحمراء، فيما يأمل الأهلي في الاستمرار في سلسلة انتصاراته المحلية التي حققها مؤخرًا، للحفاظ على موقعه في المنافسة على لقب الدوري.