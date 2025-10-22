نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس جونيور من الجدل إلى النضج مع تشابي ألونسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش ريال مدريد موسمًا طويلًا ومليئًا بالتحديات، لكن البداية التي بصم عليها المدرب تشابي ألونسو على رأس الجهاز الفني للنادي الملكي توصف حتى الآن بالناجحة بكل المقاييس — ليس فقط بالأرقام والنتائج، رغم أن الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني ويحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بل أيضًا من حيث التحول النفسي والانضباطي داخل غرفة الملابس.

وأبرز دليل على ذلك هو التطور الملحوظ في سلوك وأداء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي بات يُجسّد أحد أكبر مكاسب المدرب الإسباني في هذا الموسم.

ألونسو يشيد بنجمه البرازيلي

في المؤتمر الصحفي الأخير، تحدث تشابي ألونسو عن جناحه البرازيلي قائلًا:

"هو لاعب رائع وأساسي في خطتنا هذا الموسم، كما كان في المواسم السابقة. إنه لاعب حاسم. يسعدني كثيرًا أن أراه يستمتع ويبتسم. تحدثت معه مؤخرًا عن التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه وكيف غيّر مجرى المباراة في الشوط الثاني. نحتاجه مركزًا دائمًا على أدائه وما يجيده، ويومياته في التدريبات ممتازة، وهو يردّ بشكل رائع في المباريات".

أرقام تعكس التحول

إحصائيًا، خفّض فينيسيوس من حدة انفعالاته بشكل واضح. فقد تلقى بطاقة صفراء واحدة فقط في 11 مباراة هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي حين غاب عن 5 مباريات بسبب الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات الناتجة عن الاعتراضات المتكررة على الحكام.

اليوم، لم يعد النجم البرازيلي يلتفت إلى قرارات الحكام أو استفزازات المدافعين، بل بات يستغل توتر خصومه لتغيير موازين المباريات لصالح فريقه.

تأثير جديد على المنافسين

تحول فينيسيوس من لاعب يستفزه الخصوم إلى لاعب يستفزهم هو بنجاح. فقد تسبب حتى الآن في طرد ثلاثة لاعبين منافسين منذ بداية الموسم، وهو دليل واضح على أن وعيه التكتيكي ونضجه الذهني في تصاعد مستمر — وهو ما يُترجم إلى سلاح إضافي بيد تشابي ألونسو.

باختصار، ما يقدمه فينيسيوس هذا الموسم ليس مجرد تطور فني، بل ثورة في الشخصية، والفضل في ذلك يعود إلى إدارة هادئة وحكيمة من مدربه الذي يعرف تمامًا كيف يوازن بين الشغف والانضباط داخل غرفة ملابس ريال مدريد.