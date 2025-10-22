الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ  نظيره كلوب بروج  ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا.

يمكنكم مشاهدة مباراة  بايرن ميونخ وكلوب بروج عبر شاشة قناة bein Sports 5HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي

ويدخل فريق بايرن ميونيخ المباراة وهو في المركز  السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق كلوب بروج المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى.

