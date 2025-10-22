نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث يحتضن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في واحدة من أقوى مباريات الأسبوع الأوروبي.

ريال مدريد يسعى لمواصلة الانتصارات في البطولة الأوروبية

يدخل فريق ريال مدريد اللقاء بروح مرتفعة وثقة كبيرة، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولتين السابقتين من البطولة، إلى جانب تصدره ترتيب الدوري الإسباني بفارق مريح عن غريمه التقليدي برشلونة.



ويطمح المدير الفني تشابي ألونسو إلى قيادة الفريق نحو انتصار جديد يعزز مكانته في صدارة المجموعة ويقرّبه أكثر من حسم بطاقة التأهل المبكر إلى دور الـ16.

ويعوّل ريال مدريد على مجموعة من أبرز نجومه في مقدمتهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وأردا جولر، إلى جانب الحارس العملاق تيبو كورتوا الذي يمثل صمام أمان للفريق في المباريات الكبرى.

كما يسعى ألونسو إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء هجومي قوي يُرضي جماهير الميرينجي المتعطشة للألقاب الأوروبية.

يوفنتوس يبحث عن العودة من مدريد بنتيجة إيجابية

على الجانب الآخر، يدخل يوفنتوس اللقاء وسط تحدٍ كبير بعد أن جمع نقطتين فقط من أول جولتين، ما يجعله في حاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

ويأمل المدير الفني للفريق الإيطالي أن يظهر لاعبوه بوجه مغاير أمام حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، مستندًا إلى خبرات نجومه في المواجهات الكبرى مثل فيديريكو كييزا ودوشان فلاهوفيتش وويستون ماكيني.

الفريق الإيطالي يُدرك صعوبة اللعب في سانتياجو برنابيو أمام جمهور ريال مدريد، لكنه سيعتمد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي أملًا في خطف هدف مباغت أو على الأقل الخروج بالتعادل، وهو ما سيكون بمثابة نتيجة ثمينة خارج الديار.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم

يمكن للجماهير العربية متابعة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مباشرة عبر شبكة بي إن سبورتس beIN SPORTS، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة تحديدًا على قناة beIN SPORTS 1 عالية الجودة.

ومن المقرر أن يتولى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي مهمة الوصف والتعليق الصوتي على أحداث اللقاء المنتظر، ليضفي على المواجهة مزيدًا من الحماس والإثارة بصوته المميز وتحليلاته الفنية الدقيقة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت جرينتش، على ملعب سانتياجو برنابيو الذي سيكون على موعد مع سهرة كروية من العيار الثقيل بين عملاقي إسبانيا وإيطاليا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام يوفنتوس

من المنتظر أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي – ميليتاو – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس

خط الوسط: تشواميني – كامافينجا – ماستانتونو – أردا جولر – فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: كيليان مبابي

مواجهة كلاسيكية بطموحات أوروبية

تحمل المواجهة نكهة خاصة كونها تجمع بين ناديين يمتلكان تاريخًا طويلًا في البطولة الأوروبية، حيث سبق وأن التقيا في نهائيات وأدوار حاسمة عدة، ما يجعل الصراع بينهما الليلة ممتعًا لمحبي كرة القدم حول العالم.