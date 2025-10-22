نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي وبونو ينافسان على جائزة أفضل حارس إفريقي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن ترشيح حارس مرمى نادي بيراميدز أحمد الشناوي للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا لعام 2025، بعد المستوى الخرافي والإنجازات الكبيرة التي حققها من النادي السماوي مؤخرا.

ونجح نادي بيراميدز خلال عام 2025 في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر الفريق تصنيف الأندية في القارة السمراء.

وإلى جانب أحمد الشناوي تم ترشيح المغربي ياسين بونو نجم الهلال السعودي، أندريه أونانا حارس طرابزون سبور التركي، بالإضافة إلى إدوارد ميندي حارس الأهلي السعودي.

