أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة توقيع عقد رعاية مع الخطوط الجوية القطرية لمدة 3 مواسم، في إطار خطة مجلس الإدارة لزيادة عوائد التسويق والرعاية خلال المرحلة المقبلة.

خاص.. حقيقة توقيع الاهلي عقد رعاية مع الخطوط القطرية

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع «دوت الخليج الرياضي»، أن ما تردد عن توقيع الأهلي عقد رعاية مع الخطوط الجوية القطرية مقابل 2 مليار جنيه، غير صحيح على الإطلاق.

وتابع: "حال توقيع عقود مع أي رعاية جديدة سيتم الإعلان عنها عبر مؤتمر رسمي، ولكن حتى الآن لا توجد أي تعاقدات جديدة، ولكن بالتأكيد هناك تفاوض مع أكثر من راعٍ.

وكانت تقارير صحفية أكدت خلال الساعات الماضية، أن النادي الأهلي أبرم عقد رعاية جديد مع شركة الخطوط الجوية القطرية بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه لمدة ثلاثة مواسم، في إطار خطة مجلس الإدارة لزيادة عوائد التسويق والرعاية خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضحت، أن النادي وقع كذلك اتفاقًا مع الشركة المتحدة للرياضة للحصول على حقوق البث الفضائي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم في مختلف البطولات لمدة 4 سنوات.

