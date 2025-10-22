نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتأجيل مباراة الفريق أمام نادي إنبي في الجولة 12 من بطولة الدوري وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد مواعيد دور الـ32 من دوري الأبطال.

تأجيل مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري

وقرر الاتحاد الأفريقي تحديد يومي 26 و30 أكتوبر الجاري، موعدا لمباراتي بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة في دور الـ32 من البطولة القارية.

وتقرر أن يتم تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز لتقام يوم 10 فبراير المقبل على استاد بتروسبورت بعدما كان مقررا لها 29 أكتوبر الجاري.

