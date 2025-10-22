نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره انتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد دوتش بنك بارك ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وفرانكفورت

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وفرانكفورت مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فرانكفورت

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوزلاي، كورتيس، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، ايكتيكي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفرانكفورت

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

