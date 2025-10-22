نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتعيين طاقم حكام من بوتسوانا لإدارة مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز في إطار دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حبث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا إدارة اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

