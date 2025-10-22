نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. تعرف على موعد وكيفية مشاهدة مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد وكيفية مشاهدة مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة

Liverpool vs Eintracht Frankfurt

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمحاولة استعادة توازنه والعودة إلى الانتصارات بعد سلسلة من 4 هزائم متتالية، عندما يحل ضيفًا على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وكان "الريدز" قد تلقى خسارته الأولى في البطولة أمام جلطة سراي التركي، كما سقط في الدوري الإنجليزي أمام غريمه مانشستر يونايتد، ليزداد الضغط على الفريق ومدربه في هذه المرحلة الحرجة من الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

تنفرد شبكة بي إن سبورتس القطرية بحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستُعرض المباراة عبر قناة beIN Sports 2 بتغطية خاصة واستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

كيفية مشاهدة البث المباشر

يمكن متابعة المباراة بثًا مباشرًا عبر الإنترنت من خلال وسيلتين رسميتين:

1. خدمة beIN CONNECT للمشتركين في باقات بي إن.

2. تطبيق T لمن يرغب في متابعة اللقاء عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

موعد المباراة

تُقام مباراة ليفربول vs آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على ملعب كومرتسبانك أرينا في ألمانيا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام:

10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

11 مساءً بتوقيت أبوظبي

حيث يسعى "الريدز" لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الفريق الألماني، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام جالاتا سراي بنتيجة 1-0، كما يهدف إلى مصالحة جماهيره بعد تلقي ثلاث هزائم متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي.

من المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو – فلوريان فيرتز – محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

ويمتلك ليفربول في رصيده ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "آنفيلد".