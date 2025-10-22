نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بايرن ميونخ يستضيف كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2025.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بايرن ميونخ يستضيف كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2025.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني بقيادة مدربه فينسنت كومباني نظيره كلوب بروج البلجيكي الذي يقوده فنيًا نيكي هاين، مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء بهدف مواصلة نتائجه المميزة في البطولة، وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعدما فاز في الجولتين الماضيتين على كلٍّ من تشيلسي الإنجليزي وبافوس القبرصي، من أجل الحفاظ على صدارة مجموعته وتعزيز حظوظه في التأهل المبكر إلى الدور التالي.

ومن المتوقع أن يبدأ العملاق البافاري اللقاء بتشكيل يضم:



في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: كونراد لايمر – جوناثان تاه – دايوت أوباميكانو – ساشا بوي

في الوسط: ألكسندر بافلوفيتش – جوشوا كيميتش – لويس دياز – مايكل أوليسي

في الهجوم: هاري كين – نيكولاس جاكسون

بينما من المنتظر أن يعتمد فريق كلوب بروج* على التشكيل التالي:



حراسة المرمى: نوردين جاكيرز

الدفاع: خواكين سيس – جورني سيليرس – براندون ميشيل – بيورن ماير

الوسط: هانز فاناكين – ألكسندر ستانكوفيتش – سيسي ساندرا

الهجوم: كارلوس بورجيس – نيكولو تريسولدي – كريستوس

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت 5 المشفّرة، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم الأوروبية، خاصة مع سعي بايرن ميونخ للحفاظ على سجله المثالي في البطولة أمام منافس طموح يسعى لتحقيق مفاجأة خارج الديار.

