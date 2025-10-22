نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري في مواجهة سموحة بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة بالجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي: محمود حمدي لحراسة المرمى،كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر محمود حمادة، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، عمر الساعي، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كينجسلي ايدوو.

بينما ضمت قائمة بدلاء النادي المصري كالأتي: محمد شحاته ، أحمد عيد، الناشئ عبد الوهاب نادر، أحمد منصور ، أحمد علي عامر ، مصطفى أبو الخير، منذر طمين، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.