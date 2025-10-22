نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر وحسام حسن ومحمد صلاح ضمن 11 ممثلا للكرة المصرية في ترشيحات الأفضل بإفريقيا عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في الكرة الأفريقية عام 2025، والتي شهدت تواجد 11 ممثلا لكرة القدم المصرية، في مقدمتهم المنتخب المصري ومديره الفني حسام حسن وقائده محمد صلاح.

وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب أفريقي، كما ترشح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لجائزة أفضل مدير فني في القارة، وترشح محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي لجائزة لاعب العام في إفريقيا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في إفريقيا بيراميدز كممثل للكرة المصرية، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق، وترشح أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

كما شهدت قوائم المرشحين للأفضل في إفريقيا تواجد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بين المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في إفريقيا، والكونغولي فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز كمرشح لجائزتي لاعب العام في إفريقيا وأفضل لاعب داخل القارة، وزميليه في بيراميدز المغربي محمد الشيبي والبوركيني بلاتي توريه كمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

