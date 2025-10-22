نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-26

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بنظيره يوفنتوس الإيطالي، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2025.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا بين فريقين من كبار القارة العجوز، لطالما جمعتهما مواجهات كلاسيكية لا تُنسى في تاريخ البطولة، مليئة بالندية والإثارة والأهداف الحاسمة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يبحث عن الفوز الثالث على التوالي لحسم التأهل المبكر إلى دور ثمن النهائي، بينما يسعى يوفنتوس للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق فوزه الأول في البطولة، بعدما تعثر في أول جولتين أمام بوروسيا دورتموند وفياريال.

قمة نارية بين ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يسعى لتأكيد الصدارة والتأهل المبكر

يدخل ريال مدريد المباراة بقيادة مدربه تشابي ألونسو وهو في أوج تألقه هذا الموسم في البطولة الأوروبية، بعد تحقيق انتصارين متتاليين وضعاه في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

ويأمل الفريق الملكي في الحفاظ على سجله المثالي ومواصلة سلسلة انتصاراته، خاصة وأن المباراة تقام على ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية كبيرة.

يوفنتوس في اختبار صعب للعودة من جديد

في المقابل، يواجه يوفنتوس الإيطالي أزمة نتائج واضحة هذا الموسم، إذ لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات بجميع المسابقات، حيث تعادل في خمس مباريات وتلقى هزيمته الأولى في الدوري الإيطالي أمام كومو.

ويأمل المدير الفني لـ "السيدة العجوز" في كسر سلسلة النتائج السلبية وتحقيق فوز يعيد الثقة للاعبين، خصوصًا وأن الفريق يمتلك في رصيده نقطتين فقط في دوري الأبطال، ما يجعله بحاجة ماسة إلى النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في التأهل.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ويوفنتوس

شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين 21 مباراة في دوري أبطال أوروبا، كان التفوق فيها لصالح ريال مدريد الذي فاز في 10 مباريات مقابل 9 انتصارات ليوفنتوس، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بينهما في ربع نهائي موسم 2017 – 2018، حين فاز يوفنتوس في الإياب 3-1، إلا أن التأهل ذهب إلى ريال مدريد بفضل فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وتُعد هذه الأرقام دليلًا على الندية التاريخية الكبيرة بين العملاقين الأوروبيين.

هدافو المواجهات التاريخية بين ريال مدريد ويوفنتوس

يتصدر قائمة الهدافين في مواجهات الفريقين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق له اللعب في صفوف الناديين، بإحرازه 10 أهداف في المواجهات المباشرة.

ويأتي في المركز الثاني أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو برصيد 5 أهداف، مما يعكس حجم التألق الفردي الذي صاحب مباريات العملاقين عبر التاريخ.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة المنتظرة بين ريال مدريد ويوفنتوس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وسيتم نقل اللقاء حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1، صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.