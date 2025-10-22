نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سلوت يبرر خروج صلاح من تشكيل ليفربول أمام فرانكفورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برّر الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، قراره بوضع النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وفرانكفورت مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

وقال سلوت في تصريحات قلا المباراة: «لقد كان قرارًا صعبًا، لكن هذا أيضًا يتعلق بمحمد وجميع اللاعبين الذين أملكهم. في كل مرة أختار فيها فريقًا، يكون الأمر دائمًا صعبًا لأن لدي الكثير من الخيارات. وهذا أيضًا هو السبب في أنني أستخدم هؤلاء اللاعبين».

وأضاف المدرب الهولندي أن تعدد الخيارات داخل الفريق يمنحه مرونة تكتيكية، مشيرًا إلى أن مشاركة صلاح في المباريات المقبلة تبقى واردة حسب جاهزية الفريق واحتياجاته الفنية.