نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. قائمة حكام مباريات السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات للمشاركة في إدارة مباريات كأس السوبر المصري وضمت القائمة كل من:

حكم ساحة:- محمد معروف، ومحمود البنا،

حكام مساعدين: -حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، وشريف عبد الله، وخالد حسين.

حكام تقنية الفيديو:- محمود عاشور، وحسام عزب

وعلى الجانب الآخر تبقى مباراة النهائي في البطولة تحت إدارة طاقم تحكيم أجنبي بالكامل.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.