نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الاوليمبي ودكرنس وميجا والشنواني بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أسفرت نتائج منافسات الجولة السابعة لمجموعتي بحري «أ»، «ب»، بدوري القسم الثاني «ب»، موسم 2025-2026 عن فوز فريق ميجا سبورت على فريق بيلا بهدف دون رد سجله احمد الخطيب في الشوط الثاني.



- فوز فريق مركز شباب كوم حمادة على فريق بايونيرز بهدف سجله ميزو نصر.

- فوز فريق اتحاد بسيون على فريق إتحاد نبروه بهدفين نظيفين سجلها ميدو والنكلاوي.

- فوز فريق دكرنس على فريق بني عبيد بهدف سجله عمر البكري

- فوز فريق الشنواني على فريق منية النصر بهدفين نظيفين سجلها حسام الخولي ومصطفى ريشه .

- فوز فريق سمنود على كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف

سجلها شادي اسماعيل لسمنود بينما سجل محمد السيسي هدف كفر الشيخ من ركلة جزاء.

- فوز فريق شربين على فريق صيد المحلة بهدف دون رد سجله احمد عارف توتي.

مجموعة بحري «ب»:-

- فوز فريق الاوليمبي على فريق دلفي بهدف دون رد سجله اليو بدارا.

- فوز فريق الإسكندرية للبترول على فريق بدر بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسكندريه للبترول بثلاثية مقابل هدف سجلها ابراهيم الجنايني ودابو من ركلة جزاء وعمر مطاوع، بينما سجل السيد رمضان لبدر وأدرك بدر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

- فوز فريق الرجاء على فريق الحرية بهدفين مقابل هدف

تقدم الرجاء بهدف يوسف سامح وتعادل كريم كوليبالي

للحرية وتمكن بلال شعت الهدف الثاني لفريق الرجاء.

- تعادل فريق طلائع الأسطول مع فريق أصحاب الجياد بهدف لمثله حيث تقدم الاسطول بهدف عمر عطيتو في الشوط الأول وخطف كريم النقيب هدف اصحاب الجياد من ركلة جزاء.

- فوز فريق الحمام على فريق دمنهور برباعية نظيفة سجلها ابراهيم عواد الهدف الأول واضاف أحمد شيكا الهدف الثاني وعبد الله نبيل الهدف الثالث واختتم الاهداف محمد رمضان.

- فوز فريق سبورتنج على فريق الهلال الضبعة بهدفين نظيفين سجلها أحمد علاء الهدف الأول واضاف محمد مرسي الهدف الثاني

وتختتم مواجهات المجموعة، الخميس، بمباراة المجد السكندري مع الزهور.



مجموعة القاهرة

تعادل فريق 6 أكتوبر مع فريق نجمة سيناء بهدف لمثله.

مجموعة الصعيد

فوز فريق جولدن جيت على فريق شباب طامية برباعية نظيفة.

