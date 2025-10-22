نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادة فنية سعودية مصرية تقود النهضة لصدارة دوري الدرجة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق النهضة تحت 21 عامًا عروضه القوية بعد فوزه على نظيره فريق الثقبة بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي تحت 21 سنة، ليحقق العلامة الكاملة (12 نقطة) ويتصدر جدول الترتيب مع ختام الدور الأول.

وجاء هذا الانتصار بقيادة المدرب السعودي محمد الدحيم والمصري عبدالله الزيات، لاعب ومدرب الأهلي المصري السابق، حيث نجح الجهاز الفني في تقديم خطة تكتيكية متكاملة انعكست على أداء الفريق داخل أرض الملعب.

وشهدت المباراة حضور رئيس النادي إبراهيم المولد والمدير التنفيذي عثمان بوجليع، حيث أعرب المولد عن فخره بمستوى الفريق وروح لاعبيه، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهازان الفني والإداري.

وأكد المولد أن نجاح الفريق في دوري الدرجة الأولى تحت 21 عامًا يُعد نموذجًا مشرفًا للفئات السنية بالنادي، مشيرًا إلى أن النتائج الحالية جاءت ثمرة تنظيم وجهود متواصلة. كما وجّه بصرف مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفني تقديرًا لما قدموه من أداء وانتصارات متتالية، مؤكدًا استمرار دعم إدارة النادي للفريق لتحقيق مزيد من النجاحات.

