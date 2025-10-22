نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر لحظة بلحظة 3-0 بايرن ميونخ يتفوق على كلوب بروج بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز فريق بايرن ميونخ في الشوط الأول من مباراته أمام كلوب بروج متقدمًا بثلاث اهداف دون رد، حيث سجل لينارت كارل وهاري كين الهدفين، ولوليس دياز هدف بينما ما زال لويس دياز يترقب تسجيل هدفه في الشوط الثاني لإكمال ثلاثية بايرن.



شهد الشوط الأول سيطرة واضحة للبايرن على مجريات اللعب، مع أداء هجومي مميز من الثلاثي لينارت كارل، هاري كين ولويس دياز، الذين شكلوا تهديدًا مستمرًا على دفاع كلوب بروج.

يسعى بايرن ميونخ الألماني إلى مواصلة سلسلة انتصاراته القارية عندما يستضيف نظيره كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج



تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأبطال، والتي تشهد مواجهات نارية بين كبار القارة الأوروبية.

ويدخل فريق بايرن ميونخ اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الألماني، ليواصل انفراده بصدارة البوندسليجا برصيد 21 نقطة.

ويقود المدرب البلجيكي فينسنت كومباني البايرن هذا الموسم، واضعًا نصب عينيه تحقيق العلامة الكاملة في البطولة الأوروبية، بعدما فاز في الجولتين الماضيتين على تشيلسي الإنجليزي (3-1) وبافوس القبرصي (5-1)، ليحصد 6 نقاط ويبحث عن الانتصار الثالث على التوالي أمام بطل بلجيكا.

ويأمل كومباني في إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى خزائن النادي البافاري هذا الموسم، ليصبح اللقب السابع في تاريخ الفريق، وتعزيز مكانته ضمن كبار القارة.

الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا



يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة برصيد 6 ألقاب، متساويًا مع ليفربول الإنجليزي، بينما يتصدر ريال مدريد الإسباني القائمة بـ 15 لقبًا، يليه ميلان الإيطالي بـ 7 ألقاب، ثم برشلونة الإسباني بـ 5 ألقاب.

مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم



تشهد الجولة الثالثة من البطولة عددًا من المواجهات القوية، أبرزها:

أتلتيك بلباو الإسباني × كاراباخ الأذربيجاني (7:45 مساءً)

جلطة سراي التركي × بودو جليمت النرويجي (7:45 مساءً)

موناكو الفرنسي × توتنهام الإنجليزي (10:00 مساءً)

أتلانتا الإيطالي × سلافيا براغ التشيكي (10:00 مساءً)

تشيلسي الإنجليزي × أياكس الهولندي (10:00 مساءً)

فرانكفورت الألماني × ليفربول الإنجليزي (10:00 مساءً)

ريال مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطال (10:00 مساءً)

سبورتنج لشبونة البرتغالي × مرسيليا الفرنسي (10:00 مساءً).

نظام دوري أبطال أوروبا 2025



تقام نسخة هذا الموسم بمشاركة 36 فريقًا مقسمين إلى 4 تصنيفات، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين، وصولًا إلى النهائي المقرر يوم 30 مايو 2026 في العاصمة المجرية بودابست.