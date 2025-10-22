نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025-26 في المقال التالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025-26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، وخاصة جماهير الجناح المصري محمد صلاح، نحو مواجهة مثيرة اليوم الأربعاء بين ليفربول الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة، كونها تجمع بين فريقين يمتلكان تاريخًا مميزًا في البطولات الأوروبية، كما يسعى الريدز بقيادة الهولندي أرني سلوت إلى استعادة نغمة الانتصارات والعودة بقوة إلى ساحة المنافسة القارية، بينما يتمسك آينتراخت فرانكفورت بأمل تحقيق فوزٍ ثمين مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

ويبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت اليوم (0-0) فور انطلاق صافرة الحكم، حيث يمكن متابعة اللقاء لحظة بلحظة ضمن تغطية خاصة لمنافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

ويأتي اللقاء ضمن الموقعة المنتظرة من قبل عشاق الكرة الإنجليزية والألمانية، خصوصًا مع مشاركة محمد صلاح الذي يبحث عن كسر صيامه التهديفي الأخير وقيادة فريقه نحو الانتصار الثالث في المجموعة.

مباشر مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت اليوم

تفاصيل مباراة آينتراخت ضد ليفربول اليوم

يدخل ليفربول الإنجليزي المواجهة مدفوعًا بالرغبة في استعادة بريقه الأوروبي، خاصة بعد تعثره في الجولات السابقة، ويعوّل على خبرة مدربه الهولندي أرني سلوت إلى جانب مهارة صلاح وسرعة لاعبي الأطراف.

أما آينتراخت فرانكفورت، فيسعى لاستغلال الدعم الجماهيري في ملعبه "ديوتشي بانك بارك" لتحقيق مفاجأة مدوية أمام العملاق الإنجليزي، معتمدًا على أسلوب لعب هجومي منظم وسرعة التحول في المرتدات.

موعد مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت اليوم

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ديوتشي بانك بارك بألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفرانكفورت اليوم

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية مباراة ليفربول وفرانكفورت بث مباشر عبر شاشة beIN Sports HD 2، كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD على الهواتف المحمولة لمتابعة البث المباشر بجودة عالية ودون تقطيع.

معلق مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

أسندت شبكة beIN Sports مهمة التعليق على مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت إلى المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي، الذي سيقود الوصف الصوتي للمباراة المثيرة الليلة.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام فرانكفورت

وفقًا لاختيارات المدرب أرني سلوت، من المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل قوي في مواجهة فرانكفورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: جيريمي فريمبونج – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

الوسط: فلوريان فيرتز – ريان جرافنبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: هوجو إيكيتيكي – ألكسندر إيزاك – محمد صلاح

التحدي الأوروبي يستمر

تمثل مواجهة اليوم اختبارًا حقيقيًا لقوة ليفربول وقدرته على التكيف مع أسلوب اللعب الألماني السريع، بينما يطمح فرانكفورت في تحقيق فوزه الأول بدور المجموعات.

ومع الأداء المتقارب بين الفريقين مؤخرًا، ينتظر عشاق الكرة الأوروبية ليلة من الإثارة والتشويق على ملعب ديوتشي بانك بارك.