نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ميتييلاند ومكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي 2025-2026.. موعد المباراة والتفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء الخميس 23 أكتوبر 2025 نحو مواجهة قوية تجمع بين ميتييلاند الدنماركي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي موسم 2025-2026. وتقام المباراة على أرضية ملعب TSC أرينا وسط ترقّب جماهيري كبير من الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ميتييلاند ومكابي تل أبيب

يمكن متابعة اللقاء المرتقب بين ميتييلاند ومكابي تل أبيب عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقًا للترددات المحلية في كل دولة.

كما يُتوقع أن تُذاع المباراة أيضًا عبر بعض القنوات الأوروبية المفتوحة الناقلة للمسابقة، وسيتم الإعلان الرسمي عن القناة الناقلة فور اعتماد الجدول النهائي للبث قبل انطلاق اللقاء بساعات.

موعد مباراة ميتييلاند ومكابي تل أبيب

تنطلق المباراة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في التوقيتات التالية:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

التاسعة مساءً بتوقيت أوروبا الوسطى.