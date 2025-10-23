نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: مباراة ديكيداها "بروفة" وأتمنى مشاركة الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، على أهمية خوض الفريق لمواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بكل جدية، رغم الفوز الكبير الذي تحقق في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زمالك نيوز "على قناة الزمالك مع مها صبري: "على الزمالك أن يخوض مواجهة ديكيداها بمحمل الجدية بغض النظر عن نتيجة الذهاب، لأن المباراة تمثل بروفة قوية قبل استئناف مشوار الدوري المحلي."

وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للجهاز الفني للدفع بعدد من اللاعبين الذين ابتعدوا عن المشاركة خلال الفترة الماضية، من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "أتمنى مشاركة سيف الدين الجزيري في المباراة والحصول على فرصة أكبر، فهو مهاجم كبير ويملك قدرات فنية مميزة، ويحتاج فقط للثقة والدعم."

وشدد أيمن منصور على ضرورة أن يجدد المدير الفني دوافع جميع اللاعبين خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدة تحديات مهمة، مؤكدًا أن بطولة السوبر المصري تمثل محطة مهمة للزمالك، وأن مواجهة بيراميدز فيها لن تكون سهلة على الإطلاق.