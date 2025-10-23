نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قمة التحدي بين أهلي جدة والنجمة في بث مباشر.. شاهد إثارة لا تنتهي في الدوري السعودي بجودة عالية HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين أهلي جدة والنجمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يُتوقع أن يشهد الكثير من الندية والإثارة بين فريقين يملكان دوافع مختلفة ولكن هدفًا واحدًا: الانتصار.

الأهلي يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو القمة، بينما يأمل النجمة في تحقيق مفاجأة تُعيد له الثقة وتضعه في المسار الصحيح بعد بداية متذبذبة هذا الموسم.

فريق أهلي جدة يتأهب

موعد المباراة ومكانها

العنصر التفاصيل المباراة أهلي جدة vs النجمة البطولة دوري روشن السعودي الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) التوقيت 9:00 مساءً بتوقيت السعودية اليوم والتاريخ الخميس 23 أكتوبر 2025 القنوات الناقلة SSC Sport HD + المنصات الرقمية الرسمية

البث المباشر متاح عبر شبكة SSC Sport التي تقدم تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء، مع استوديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة السعودية السابقين، لتقديم قراءة فنية دقيقة لكل تفاصيل المواجهة.

أهمية المباراة

تُعتبر هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين؛

أهلي جدة يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد الأداء اللافت في دوري النخبة الآسيوي، حيث يريد المدرب الاستمرار بنفس النسق والروح العالية.

أما النجمة، فيدخل اللقاء بحثًا عن نتيجة تعيد التوازن داخل الفريق وتمنحه دفعة معنوية قوية بعد عدة تعثرات متتالية.

ويأمل مدرب النجمة في إيقاف خطورة الهجوم الأهلاوي بقيادة رياض محرز وعبده عطيف، بينما يراهن الأهلي على خبرة لاعبيه وحماس جماهيره التي تملأ المدرجات دائمًا.

أرقام الفريقين قبل المباراة

الفريق المركز الحالي النقاط آخر 5 مباريات عدد الأهداف أهلي جدة الرابع 17 نقطة 3 فوز – 1 تعادل – 1 خسارة 14 هدفًا النجمة الثالث عشر 7 نقاط 1 فوز – 1 تعادل – 3 خسائر 6 أهداف

من الناحية التكتيكية، من المنتظر أن يبدأ أهلي جدة المباراة بأسلوب الضغط العالي والاستحواذ، مستفيدًا من مهارة لاعبيه في الأطراف، بينما سيعتمد النجمة على الدفاع المتكتل والهجمات المرتدة السريعة عبر الجناحين.

تشكيلة الأهلي المتوقعة قد تضم كلًا من:

ميندي، إيبوكا، محرز، فيرمينو، رياض بريغوفيتش، وسامي النجعي.

في المقابل، يعتمد النجمة على قائده فهد الجهني في الخط الأمامي، مع دعم من لاعب الوسط عبدالعزيز العبدالله.

تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي التي تطالب فريقها بالعودة إلى نغمة الانتصارات والاستمرار في المنافسة على اللقب، بينما أعرب مشجعو النجمة عن أملهم في تقديم أداء مشرف أمام أحد كبار الدوري.

الخبراء الرياضيون يرون أن اللقاء قد يحمل مفاجآت، خاصة إذا نجح النجمة في فرض أسلوبه الدفاعي، لكن الأفضلية على الورق تبقى للأهلي بفضل استقراره الفني وخبرات لاعبيه.