نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجمة مواعيد العرض والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير السعودية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والنجمة اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026. تأتي المباراة في ظل سعي أهلي جدة لتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، ومواصلة مشواره مع مدربه الألماني لتحقيق نتائج مميزة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والنجمة:

البطولة: دوري روشن السعودي 2025-2026 – الجولة السادسة

التاريخ: الخميس 23 أكتوبر 2025

التوقيت: 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة

الملعب: ملعب فريق النجمة السعودي

القنوات الناقلة:

قناة thmanya 1

يمكن للجماهير متابعة المباراة مباشرة عبر قناة thmanya 1 في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث تعد المواجهة فرصة مثيرة لمتابعة صراع الفريق الصاعد للابتعاد عن مراكز الهبوط أمام العملاق الأهلاوي.

الأهلي يدخل مباراة اليوم وهو يملك سجلًا قويًا أمام الفرق الصاعدة، ويسعى لاستغلال خبرته الكبيرة لتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، ومواصلة الضغط على فرق الصدارة. الفريق يعتمد على مجموعة من لاعبيه الأساسيين الذين أظهروا أداءً مميزًا في المباريات السابقة، مع الاعتماد على خط هجوم نشط قادر على اختراق دفاعات النجمة.

من جهته، يسعى النجمة لمفاجأة ضيفه واستغلال الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بعد بداية صعبة للموسم. الفريق سيعتمد على روح القتال والانضباط الدفاعي لوقف هجمات الأهلي ومحاولة اقتناص نقاط المباراة، مما يجعل مواجهة اليوم وعدًا بكرة قدم ممتعة ومثيرة لعشاق الدوري السعودي.