نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ميتييلاند ومكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، إلى ملعب TSC أرينا الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين ميتييلاند الدنماركي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفهما في المجموعة ومواصلة مشوار التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة ميتييلاند ومكابي تل أبيب

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب TSC أرينا في الدنمارك، وسط أجواء جماهيرية متوقعة تشهد حضورًا قويًا لأنصار الفريق المحلي.